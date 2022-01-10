В Роспотребнадзоре предположили, что «дельтакрон» может оказаться лабораторной ошибкой

«Дельтакрон» в настоящий момент преждевременно называть новым вариантом коронавирусной инфекции. Существует вероятность, что в лаборатории произошло загрязнение одних образцов другими, считает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ученые на Кипре выявили новый штамм COVID-19, в котором сочетаются мутации как «дельты», так и «омикрона». В прессе это явление уже получило название «дельтакрон».

«В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. В кавычки слово "вариант" я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», - обратил внимание эксперт.

Кроме того, Хафизов добавил, что при игнорировании ряда правил работы в лаборатории можно получить соответствующую «смесь» мутаций.

«По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять - новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», - сказал он.

Ранее группа ученых из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета заявила об обнаружении на территории страны нового варианта коронавирусной инфекции, который якобы совмещает в себе признаке ранее найденных штаммов «дельта» и «омикрон».