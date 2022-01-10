Метеоролог оценила сообщения о «снегопаде века» в Москве

Сильный снегопад, который ожидается в Москве в ближайшие дни, трудно назвать снегопадом века. Такого мнения придерживается главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Как пояснила синоптик в беседе со «Звездой», жители Центральной России отвыкли от классической российской зимы, для которой характерны снегопады.

«В 50-х годах были и выше сугробы. Снег идет, зимой может идти практически каждый день», - уточнила Макарова.

Она признала, что нынешней зимой наблюдается некоторое превышение месячной нормы количества осадков.

«Месячные характеристики можно проследить, что количество осадков больше нормы, и в декабре было так, и в январе, вероятно, будет осадков больше», - пояснила специалист.

Метеоролог назвала главной характеристикой текущего сезона изменчивость погоды, когда после морозов наступает оттепель, которая затем снова меняется существенным похолоданием. Такие температурные колебания наблюдаются с ноября 2021 года и возможны и в январе-феврале 2022 года, указала Макарова.

Вечером в воскресенье, 9 января, на российскую столицу обрушился мощный снегопад. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, всего за несколько часов прирост снежного покрова в некоторых районах города составил до двух сантиметров. Осадки в столице ожидаются на протяжении всей ближайшей недели.