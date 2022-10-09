Командующий БФ проверил ход подготовки мобилизованных в Калининградской области

Командующий проверил ход теоретических и практических занятий с мобилизованными военнослужащими, а также условия их проживания.

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Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина проинспектировал ход подготовки и боевого слаживания сформированных из мобилизованных граждан подразделений на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Также вице-адмирал проверил функционирование пунктов приема личного состава и выполнение мобилизационных мероприятий в Калининградском и Балтийском гарнизонах.

Вместе с командующим Балтийским флотом в рабочей поездке принял участие губернатор области Антон Алиханов. Вместе он проверили организацию занятий по огневой, тактической и медицинской подготовке, быта мобилизованных граждан и условия их проживания и питания как на полигоне, так и в местах постоянной дислокации.

Особое внимание командующий Балтфлотом и глава региона уделили вопросам обеспечения мобилизованных военнослужащих необходимой для выполнения задач экипировкой и современными образцами вооружения и специальной техники, в том числе квадрокоптерами и защищенными системами связи.

На полигонах Балтийского флота в Калининградской области военнослужащие выполняют нормативы по тактической, специальной и огневой подготовке. Также с ними проводятся занятия по вождению боевых машин по пересеченной местности, где экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия - косогоры, спуски, подъемы, колейные мосты и противотанковые рвы. В рамках теоретической подготовки в учебных классах с личным составом прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям на поле боя.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов