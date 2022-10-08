Проверка на мужество: мобилизованные прошли обкатку танками в Татарстане
Мобилизованные прошли обкатку танками на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Г.К.Жукова, Краснознаменного училища.
Под руководством опытных офицеров личный состав выполнил стрельбу по смотровым приборам и метание гранаты в наиболее уязвимые части танка. Упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с танками в ближнем бою.
Кроме этого, военнослужащие выполнили боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК, а также совершенствовали навыки передвижения на поле боя.
Накануне сообщалось, что первые резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, приступили к подготовке в бригадах Северного флота. Отмечалось, что с инспекцией прилетит губернатор Архангельской области и командующий СФ.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов