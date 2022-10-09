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В Пентагоне заявили об атаке по военной базе США в Сирии

Игнат Далакян
05:35 09.10.2022
В Пентагоне сообщили, что никто из американских или союзных сил не был убит или ранен.
В Пентагоне заявили об атаке по военной базе США в Сирии
© Фото: Liu Jie, Xinhua, GlobalLookPress
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Военная база Соединенных Штатов в Сирии подверглась ракетному обстрелу, обошлось без пострадавших. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона.

Как передает РИА Новости, неизвестные боевики выпустили 107-миллиметровый реактивный снаряд по посадочной площадке в местечке Румейлан на северо-востоке Сирии, однако не попали по объекту.

«Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен. Постройки и оборудование также не пострадали», - говорится в пресс-релизе Пентагона.

Сообщается, что на месте пуска американские военнослужащие нашли несколько неиспользованных ракет, силы Центрального командования Пентагона проводят расследование нападения.

Ранее в Соединенных Штатах заявили, что ударом авиации уничтожили одного из главарей ИГИЛ* в Сирии. Согласно заявлению Центрального командования ВС США, был уничтожен также высокопоставленный представитель данной террористической организации.

* ИГИЛ (ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории России.

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