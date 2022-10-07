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В США заявили, что уничтожили авиаударом одного из главарей ИГИЛ* в Сирии

Максим Крюков
03:13 07.10.2022
Также в результате операции был ликвидирован высокопоставленный представитель террористической организации.
В США заявили, что уничтожили авиаударом одного из главарей ИГИЛ* в Сирии
© Фото: Mahamad Kazmooz, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты Америки уничтожили одного из главарей и высокопоставленного представителя ИГИЛ* в результате авиаудара на севере Сирии. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

«Сегодня, около 6:32 вечера по местному времени в Сирии, военные США совершили успешный авиаудар на севере Сирии, уничтожив Абу-Хашума аль-Умави, заместителя главаря в Сирии, а также еще одного высокопоставленного представителя ИГ*», - говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование Соединенных Штатов сообщило о проведении еще одной операции на территории Сирии, в результате чего был уничтожен высокопоставленный представитель руководства ИГ* Раккан Вахид аль-Шамри, который занимался поставками вооружения и бойцов для поддержки террористической деятельности.

Также стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала вербовщика террористической организации «Исламское государство»*. Задержанному 24 года, он пропагандировал радикальный ислам среди выходцев из стран Средней Азии в Москве и Воронеже. Агитация шла в том числе онлайн, через социальные сети и мессенджеры.

* ИГИЛ (ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории России.

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