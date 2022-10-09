Bloomberg: санкции против горнорудной промышленности России «потрясут мир»

Как напоминает Bloomberg, на Российскую Федерацию приходится около 9% всех запасов никеля, 5% алюминия и 4% меди.

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Возможные санкции Лондонской биржи металлов (LME) против горнорудной промышленности Российской Федерации могут стать потрясением для мировой металлургической индустрии. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.

«Возможный запрет на поставки из России со стороны Лондонской биржи металлов станет сейсмическим событием для металлургической отрасли, отрезав ряд крупнейших мировых компаний от основного мирового рынка», - говорится в статье.

Согласно материалу издания, биржа еще не приняла такое решение, но уже началось официальное трехнедельное обсуждение возможности запрета металла из России.

Как отмечает Фарчи, на Российскую Федерацию приходится около 9% всех запасов никеля, 5% алюминия и 4% меди.

Ранее Европейский союз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, включая потолок цен на нефть. Также, ограничения коснулись поставкам табака, химикатов и продукции сталелитейной промышленности.