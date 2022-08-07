«Пиранья» с изюминкой: как работал собственный шлюз для водолазов на сверхмалой подлодке проекта 865

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сверхмалая подводная лодка проекта 865 «Пиранья» имела собственный хорошо организованный шлюзовой отсек, упрощавший работу боевым пловцам, которых на ней транспортировали.

«Водолазы заходили через входной люк в шлюзовую камеру, закрывался люк, выравнивались внутреннее и забортное давление, открывался нижний люк, через который водолазы могли выйти наружу, в забортное пространство и затем в воду», - помощник командира по электромеханической боевой части «Пираньи» Юрий Прокопов.

В этот момент лодка зависала в воде на одном месте, словно вертолет в воздухе. Для этого была создана специальная система стабилизации. Стоит отметить, что такого комфортного выхода из подводной лодки не существовало еще нигде.

Таким же образом, пловцы могли по гидроакустическому приводу вернуться обратно, отшлюзоваться и остаться незамеченными.

Сверхмалая и суперсекретная подводная лодка проекта 865 «Пиранья» раскрывает свои тайны: мины, торпеды, шесть боевых пловцов на борту могли незаметно дойти в любую точку мира и нанести невосполнимый урон противнику в море или прямо в порту. Построенная в 80-х «Пиранья» была настоящим прорывом технологий: титановая, полная современного оборудования, с превосходной маневренностью и почти невидимая для средств обнаружения. Эксклюзив выпуска - встреча с первым экипажем «Пираньи» - эти люди, как и лодка, были засекречены, и им запрещалось носить военную форму, представляться подводниками и даже случайно попадать в объективы фотокамер. Они расскажут, как создавали «Пиранью», каким испытаниям подвергали их и подлодку, а также как 90-е приговорили перспективный проект. Впрочем, у российской военной промышленности есть, чем заменить «Пиранью» - в Санкт-Петербургском бюро машиностроения «Малахит» уже существует обновленная концепция сверхмалых лодок «Пиранья-Т» и «Сервал». В чем особенность новых проектов - в выпуске «”Пиранья”. Лодка специального назначения».