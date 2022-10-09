Экс-полковник ВМС США заявил, что Штаты скоро не смогут поставлять Киеву ракеты для HIMARS

По словам отставного полковника, восстановление запасов боеприпасов до уровня, предшествовавшего началу СВО на Украине «может занять годы».

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США не смогут поставлять Украине некоторые виды боеприпасов уже в скором времени. Об этом заявил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP, по словам Марка Кансиана, запасы расходуются быстрее, чем их можно пополнить. В частности, это касается запасов ракет для РСЗО HIMARS.

«Если США отправят треть этого запаса Украине, она получит от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется», - сообщил Кансиан.

По словам отставного полковника, восстановление запасов боеприпасов до уровня, предшествовавшего началу специальной военной операции на Украине «может занять годы».

Ранее газета Politico сообщила, что Украина пересмотрела список приоритетов по западным поставкам вооружения. Согласно изданию, Киев хочет теперь получать больше средств ПВО.