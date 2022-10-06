Politico: Украина пересмотрела приоритеты в поставках оружия Западом

Киев теперь хочет получать больше средств противовоздушной обороны.

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Украина пересмотрела список приоритетов по поставкам вооружения странами Запада. Киев теперь хочет получать больше средств противовоздушной обороны.

«Киев пересматривает список вооружений, который хочет получить от западных стран. Во главе списка стоят новые системы ПВО», - сообщает газета Politico.

Отмечается, что изменение приоритетов произошло на фоне подготовки ВСУ к ожесточенным боям зимой, а также из-за опасений, что Россия может усилить применение ракет.

Напомним, недавно глава Минобороны Германии посетила Одессу и пообещала поставки систем ПВО IRIS-T SLM. При этом Кристина Ламбрехт отказала Украине в поставках немецких танков.