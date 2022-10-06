В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Politico: Украина пересмотрела приоритеты в поставках оружия Западом

Сергей Лебедев
17:03 06.10.2022
Киев теперь хочет получать больше средств противовоздушной обороны.
Politico: Украина пересмотрела приоритеты в поставках оружия Западом
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Украина пересмотрела список приоритетов по поставкам вооружения странами Запада. Киев теперь хочет получать больше средств противовоздушной обороны.

«Киев пересматривает список вооружений, который хочет получить от западных стран. Во главе списка стоят новые системы ПВО», - сообщает газета Politico.

Отмечается, что изменение приоритетов произошло на фоне подготовки ВСУ к ожесточенным боям зимой, а также из-за опасений, что Россия может усилить применение ракет.

Напомним, недавно глава Минобороны Германии посетила Одессу и пообещала поставки систем ПВО IRIS-T SLM. При этом Кристина Ламбрехт отказала Украине в поставках немецких танков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 Армия
Видео
Обстрел Антоновского моста из американской РСЗО HIMARS попал на видео
17:36 В стране и мире
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне
16:30 Спорт
ТАСС: тренер Татьяна Тарасова госпитализирована
16:05 В стране и мире
Новак: «Северный поток» не может работать из-за того, что Запад запутался в своих санкциях
15:20 В стране и мире
Содержание метана в районе утечек на «Северных потоках» превысило норму в тысячу раз
Популярное
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.