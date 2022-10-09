В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Шотландии заявили о росте сепаратизма из-за деятельности Трасс

Максим Крюков
03:33 09.10.2022
Первый министр страны отметила, что у Трасс был худший старт из всех премьер-министров, подчеркнув, что ее экономическая политика - это «катастрофа».
Власти Шотландии заявили о росте сепаратизма из-за деятельности Трасс
© Фото: Li Ying, XinHua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Шотландии отмечается рост сепаратистских настроений в связи с «катастрофическим» первым месяцем пребывания на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом в интервью ITV News заявила первый министр автономии Никола Стерджен, успевшая поработать с четырьмя премьерами Соединенного Королевства.

Стерджен отметила, что у Трасс был худший старт из всех премьер-министров, подчеркнув, что ее экономическая политика - это «катастрофа». Кроме того, она заявила, что Шотландия намерена создать свою собственную валюту и центральный банк, чтобы избежать зависимости от ЦБ Британии.

Ранее стало известно, что в парламентский Комитет 1922 было подано первое письмо с призывом провести голосование по вопросу доверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс. Как утверждается, причиной для недовольства главой правительства стала ее программа по борьбе с экономическим кризисом. В ее основе лежит резкое сокращение налогов в стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:22 В стране и мире
Видео
«Крыму ничего не угрожает»: Аксенов о ситуации с туристами и ценами на полуострове после ЧП с мостом
20:10 В стране и мире
Видео
От взрыва до возобновления движения: хронология событий на Крымском мосту
22:13 В стране и мире
Первый катер с более чем 100 пассажирами отправился из Крыма на Кубань
22:04 Армия
Видео
Тактическая подготовка и управление дронами: как готовят мобилизованных в Алабино
21:32 В стране и мире
Вице-премьер Хуснуллин: железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено
Популярное
Видео
Аксенов: из-за взрыва на Крымском мосту рухнули два пролета из Краснодара в Керчь
Видео
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.