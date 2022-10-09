Власти Шотландии заявили о росте сепаратизма из-за деятельности Трасс

Первый министр страны отметила, что у Трасс был худший старт из всех премьер-министров, подчеркнув, что ее экономическая политика - это «катастрофа».

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В Шотландии отмечается рост сепаратистских настроений в связи с «катастрофическим» первым месяцем пребывания на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом в интервью ITV News заявила первый министр автономии Никола Стерджен, успевшая поработать с четырьмя премьерами Соединенного Королевства.

Стерджен отметила, что у Трасс был худший старт из всех премьер-министров, подчеркнув, что ее экономическая политика - это «катастрофа». Кроме того, она заявила, что Шотландия намерена создать свою собственную валюту и центральный банк, чтобы избежать зависимости от ЦБ Британии.

Ранее стало известно, что в парламентский Комитет 1922 было подано первое письмо с призывом провести голосование по вопросу доверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс. Как утверждается, причиной для недовольства главой правительства стала ее программа по борьбе с экономическим кризисом. В ее основе лежит резкое сокращение налогов в стране.