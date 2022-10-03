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Bloomberg: однопартиец Трасс предложил вынести ей вотум недоверия в парламенте

Виктория Ивашечкина
03:26 03.10.2022
Как утверждается, причиной для недовольства главой правительства стала ее программа по борьбе с экономическим кризисом.
Bloomberg: однопартиец Трасс предложил вынести ей вотум недоверия в парламенте
© Фото: Tejas Sandhu Keystone Press Agency Globallookpress
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В парламентский Комитет 1922 было подано первое письмо с призывом провести голосование по вопросу доверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. 

Как утверждается, причиной для недовольства главой правительства стала ее программа по борьбе с экономическим кризисом. В ее основе лежит резкое сокращение налогов в стране.

В статье говорится о том, что за последние дни министр финансов Квази Квартенг, который, по словам самой Лиз Трасс, настоял на снижении максимальной ставки подоходного налога, провел встречи с 25 членами Палаты общин британского парламента. При этом они негативно восприняли планы властей.

«Член парламента, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что он так обеспокоен подходом Трасс, что будет писать письмо с просьбой о проведении вотума недоверия ей в качестве лидера партии», - сказано в статье.

Как пишет СМИ, публично о несогласии с действиями правительства уже заявили 12 депутатов-тори.

Ранее британская пресса сообщила о неких разногласиях между королем Великобритании Карлом III и его премьер-министром Лиз Трасс. В частности, монарх, будучи «страстным защитником окружающей среды», намеревался посетить саммит ООН по изменению климата COP27 и выступить там с речью. Однако, как утверждается, он посоветовался с Трасс и решил этого не делать.

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