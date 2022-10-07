«Зовет Родина»: четверо резервистов из одной семьи объяснили, почему едут в зону СВО
На базе Московского высшего общевойскового командного училища развернули пункт сбора мобилизованных для спецоперации на Украине. Среди тех, кто пришел, были четверо мужчин из одной семьи. Сыновья получили повестки, а отец и его родной брат прибыли в качестве добровольцев.
«Семья военных по-другому не может. Отец мой военный, 25 лет в сапогах во время Советского Союза. После война, после войны внутренняя война в Нагорном Карабахе. Ну, соответственно, потом очутились в России», - сказал отец.
Все члены семьи, как выяснилось, имеют востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт в современных локальных конфликтах.
«Здесь Родина позвала, двум нашим младшим братьям пришла повестка, мы с дядей решили вместе поддержать, прикрывая спины друг друга. Никто не прикроет спину товарища, как родной брат, отец», - сказал брат отца.
Он также призвал никого из родных и друзей не переживать. Молодой человек также выразил уверенность, что члены семьи вернутся с победой живыми и здоровыми.
«У мужчины есть два долга перед Родиной. Срочная служба и когда зовет Родина стать на защиту», - добавил отец.
Как отметил начальник училища Роман Бинюков, для проходившего службу в армии человека первичные навыки военнослужащего восстанавливаются в течение трех дней.
Еще одним событием на территории училища сегодня стала регистрация брака. Сотрудники ЗАГСа организовали выездную церемонию бракосочетания для мобилизованного гражданина и его невесты. Бинюков лично поздравил молодоженов и сказал напутственные слова.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов