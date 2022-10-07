«Зовет Родина»: четверо резервистов из одной семьи объяснили, почему едут в зону СВО

Все члены семьи, как выяснилось, имеют востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт в современных локальных конфликтах.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На базе Московского высшего общевойскового командного училища развернули пункт сбора мобилизованных для спецоперации на Украине. Среди тех, кто пришел, были четверо мужчин из одной семьи. Сыновья получили повестки, а отец и его родной брат прибыли в качестве добровольцев.

«Семья военных по-другому не может. Отец мой военный, 25 лет в сапогах во время Советского Союза. После война, после войны внутренняя война в Нагорном Карабахе. Ну, соответственно, потом очутились в России», - сказал отец.

Все члены семьи, как выяснилось, имеют востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт в современных локальных конфликтах.

«Здесь Родина позвала, двум нашим младшим братьям пришла повестка, мы с дядей решили вместе поддержать, прикрывая спины друг друга. Никто не прикроет спину товарища, как родной брат, отец», - сказал брат отца.

Он также призвал никого из родных и друзей не переживать. Молодой человек также выразил уверенность, что члены семьи вернутся с победой живыми и здоровыми.

«У мужчины есть два долга перед Родиной. Срочная служба и когда зовет Родина стать на защиту», - добавил отец.

Как отметил начальник училища Роман Бинюков, для проходившего службу в армии человека первичные навыки военнослужащего восстанавливаются в течение трех дней.

Еще одним событием на территории училища сегодня стала регистрация брака. Сотрудники ЗАГСа организовали выездную церемонию бракосочетания для мобилизованного гражданина и его невесты. Бинюков лично поздравил молодоженов и сказал напутственные слова.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов