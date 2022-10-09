В Белоруссии заявили, что система ПВО находится в постоянной готовности из-за ситуации на Украине

Также в стране повысили «готовность сил и средств пограничной службы».

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Минск повысил готовность сил и средств пограничной службы страны, а системы ПВО находятся в постоянной готовности реагировать на возможные провокации. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Павел Муравейко в эфире телеканала «Беларусь-1».

Он отметил, что Украина намерена воевать до последнего наемника, которых Киев «бросает в мясорубку против Вооруженных сил РФ». И поэтому, по его словам, в Белоруссии внимательно следят за обстановкой.

«Мы содержим нашу систему ПВО в постоянной готовности к реагированию на различного рода провокации. Весь комплекс мероприятий предусмотрен, и система работает достаточно устойчиво», - рассказал Муравейко.

Он также назвал Украину полигоном Запада, на котором можно протестировать в боевых условиях оружие. Помимо этого, целью Запада может быть утилизация советского вооружения, чтобы потом можно было продать Киеву свое.

Ранее Минск вручил украинскому послу ноту в связи с угрозами со стороны Киева ударить по территории Белоруссии. Украинская сторона прокомментировала ситуацию и заявила, что информация, содержащаяся в ноте, не соответствует действительности.