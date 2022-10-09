Маск описал мировую политическую ситуацию русской притчей

Миллиардер обратился к русскому фольклору для описания напряженной ситуации в мире.

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Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск использовал русскую притчу, чтобы описать эскалацию напряженности, наблюдающуюся в мире.

Однажды, описывает Маск, бедный деревенский житель натолкнулся на рыбу, пообещавшую исполнить любое его желание, каким бы оно ни было. Поначалу крестьянин раздумывал, что же за благо выбрать, однако рыбка уточнила: все, что он получит, достанется и его соседу, но в двойном объеме.

После этих слов мужчина, не задумываясь, попросил волшебную рыбу выколоть ему глаз.

«Око за око оставит всех нас слепыми», - высказался предприниматель у себя в Twitter.

Ранее миллиардер порассуждал в соцсетях о динамике ядерной угрозы на фоне текущей политической ситуации. Маск выразил мнение, что в настоящее время угроза наступления ядерной войны существенно растет.