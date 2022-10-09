В ожидании импичмента: почему Байден рискует остаться за бортом большой политики

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В ноябре в США пройдут выборы в палату представителей конгресса. Сделка стран ОПЕК+, которая предполагает существенное сокращение добычи нефти и, как следствие, рост цен на бензин в Штатах, больно ударила по позициям Демократической партии. Реванш готовятся взять республиканцы.

В случае положительного исхода выборов для Республиканской партии, импичмента президенту Джо Байдену не избежать. Республиканцы намерены поквитаться с ним за все унижения предыдущего лидера Дональда Трампа. В целом, оснований для импичмента много. Из самых очевидных - проблемы с когнитивными способностями. Деменцию Байдена уже не скрыть: каждую неделю в Сеть прорываются кадры его растерянного блуждания в пространстве и поиски невидимых собеседников.

Неожиданно в большую политику на этой неделе ворвался и самый богатый человек планеты, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Началось все с опроса в Twitter: «Имеют ли право жители Крыма и Донбасса сами решать свою судьбу и принадлежность к России или к Украине?». Продолжилось - планом урегулирования украинского конфликта. А спустя пару дней Маск заявил, что Байден слишком стар для второго президентского срока.

О том, какие масштабные перемены в ближайшем будущем могут ждать американскую политику, в репортаже Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».