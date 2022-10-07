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Маск посчитал Байдена слишком старым для повторного президентства

Сергей Лебедев
18:32 07.10.2022
По его мнению, разница в возрасте главы государства и большей части населения не должна быть слишком большой.
Маск посчитал Байдена слишком старым для повторного президентства
© Фото: Oliver Contreras, CNP, KeystonePressAgency, globallookpress
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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск считает, что Джо Байден слишком стар для того, чтобы баллотироваться на второй президентский срок. По его мнению, разница в возрасте главы государства и большей части населения не должна быть слишком большой. Мнением он поделился в интервью британской газете Financial Times.

«Может быть, разница в одно поколение от среднего возраста - это нормально, но два? Когда у тебя уже есть правнуки, я не знаю, насколько ты можешь оставаться в контакте с народом?», - сказал бизнесмен.

Напомним, на днях в Белом доме подтвердили планы американского лидера Джо Байдена принять участие в следующих выборах. Они состоятся в 2024 году.

Конкурентом Джо Байдена может стать Дональд Трамп. Бывший президент неоднократно говорил, что обязательно выдвинет свою кандидатуру на выборы. 

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