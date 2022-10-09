Офицер разведки США предсказал перебои с поставками оружия на Украину зимой

Оборонная промышленность страны, по словам офицера, уже сейчас испытывает трудности с поставками оружия ВСУ.

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Зимой в поставках американского оружия на Украину могут наблюдаться перебои. Об этом рассказал офицер военной разведки США Джозеф Донато.

Оборонная промышленность страны, по его словам, уже сейчас испытывает трудности с поставками оружия Вооруженным силам Украины, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются.

«При текущих темпах огня Соединенным Штатам и их союзникам будет трудно снабжать Украину оружием в течение зимы», - отметил Донато в материале для The National Interest.

Как отмечает офицер, конфликт на Украине представляет для США «второстепенную стратегическую важность», главным же является возможное противостояние с Китаем на Тайване. Таким образом, считает Донато, Штатам следует сохранить ресурсы и сосредоточить свои усилия именно на втором направлении.

Ранее в МИД РФ заявили, что поставки вооружений на Украину приближают ситуацию к опасной черте прямого столкновения России и НАТО.