Медики на передовой: как устроена работа аэромобильного госпиталя у линии фронта

Врачи проводят сложные операции в условиях, когда счет идет на минуты.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные медики спасают жизни рядом с линией фронта. Досмотровый кабинет и операционная находятся в одном из подвалов, куда доставляют раненых с передовой.

В первую очередь медики проводят диагностику. После осмотра раненого начинают готовить к операции. В помещении находится пневмокаркасная операционная, оснащенная всем необходимым оборудованием.

Операции по извлечению осколков считаются рядовыми. Работы у военных медиков много, иногда оперировать приходится по 12-15 часов в сутки. В условиях, когда счет идет на минуты, военные врачи проводят и гораздо более сложные операции.

«Организованы эвакуационные команды, доврачебная помощь. Основные патологии - огнестрельные ранения, минные травмы», - рассказал начальник аэромобильного отдельного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко.

Первостепенная задача медицинского отряда - стабилизировать состояние раненого бойца и подготовить его к эвакуации. Тем не менее мощности аэромобильного госпиталя позволяют оказывать и квалифицированную помощь. Например, выполнять сложные операции по фиксации костных отломков после огнестрельного ранения. Специальными штифтами части кости скрепляют и фиксируют. Метод прекрасно себя зарекомендовал. Важна точность, и это при том, что работать врачам зачастую приходится под обстрелами украинских военных.

Музыка позволяет отключиться от происходящего снаружи. Она помогает настроиться и заглушает звуки обстрелов. Друг друга во время операции медики понимают без слов.

Медотряд Воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации с первых дней. Сейчас медики работают практически на передовой, там, где они больше всего нужны. Рискуя собственными жизнями, они ежедневно спасают военных и бьются за каждую жизнь.

Ранее «Звезда» показала, как военные медики Центрального военного округа в зоне спецоперации спасают жизни бойцов ВСУ и мирных граждан.