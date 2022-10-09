В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Очередной удар по Вашингтону: как разгорается мировая экономическая война

Алексей Самолетов
19:09 09.10.2022
Запад безуспешно пытается диктовать свои условия Москве.
Очередной удар по Вашингтону: как разгорается мировая экономическая война
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Союзники нанесли по Западу на этой неделе ощутимый и весьма показательный публичный удар. Абсолютный гнев Вашингтона вызвало решение стран ОПЕК+, которые договорились снизить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Это крупнейшее сокращение с начала пандемии, которое позволит сохранить нынешний уровень цен на нефть.

Сейчас, когда Запад пытается диктовать свои условия Москве, решение ОПЕК является для России важным козырем. Но еще важнее, что это прямой удар по Вашингтону, и яркий пример  полнейшего провала политики Белого дома на Ближнем Востоке.

И Джо Байден лично, и его администрация всеми силами пытались не допустить альянса Москвы с саудитами. Однако шейхи просто рассмеялись в лицо американцам.

О том, как разгорается мировая «экономическая война» - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:07 В стране и мире
Видео
Взрыв на мосту и призыв Зеленского: как мир приближается к «красной черте»
16:59 В стране и мире
Spiegel: Берлин направит Киеву зимнее снаряжение и оборудование на 11 млн евро
15:41 В стране и мире
Аксенов заявил, что по Крымскому мосту пока пропускают только легковые авто
15:38 В стране и мире
Путин 10 октября проведет оперативное совещание с Совбезом
14:59 Армия
Видео
ВКС РФ высокоточным ударом уничтожили склад ВСУ с ракетами к РСЗО HIMARS и «Ураган»
Популярное
Видео
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
Видео
«Поезд горит»: очевидцы публикуют видео вблизи пожара на Крымском мосту
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.