Очередной удар по Вашингтону: как разгорается мировая экономическая война

© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Союзники нанесли по Западу на этой неделе ощутимый и весьма показательный публичный удар. Абсолютный гнев Вашингтона вызвало решение стран ОПЕК+, которые договорились снизить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Это крупнейшее сокращение с начала пандемии, которое позволит сохранить нынешний уровень цен на нефть.

Сейчас, когда Запад пытается диктовать свои условия Москве, решение ОПЕК является для России важным козырем. Но еще важнее, что это прямой удар по Вашингтону, и яркий пример полнейшего провала политики Белого дома на Ближнем Востоке.

И Джо Байден лично, и его администрация всеми силами пытались не допустить альянса Москвы с саудитами. Однако шейхи просто рассмеялись в лицо американцам.

О том, как разгорается мировая «экономическая война» - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».