Разрушения, жертвы и улыбки киевлян: что известно о взрыве на Крымском мосту

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Hannah Wagner, dpa, GlobalLookPress

Раннее утро субботы. На Крымском мосту достаточно свободное движение. Со стороны Тамани на мост въезжает фура. В 6.07 минут автомобиль-камикадзе взрывается. Вслед загораются семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в том же направлении.

По первым кадрам с места происшествия стало понятно - мощнейший взрыв не остался без последствий. Пострадали обе ветки моста - и автомобильная, и железнодорожная. Два пролета автомобильной дороги по направлению к Керчи обрушились. Чуть позже вскрылись самые страшные последствия теракта - в результате взрыва погибли как минимум трое человек.

Движение по мосту удалось восстановить рекордными темпами. Объясняется это и феноменальной устойчивостью моста, заложенной еще при проектировании, и слаженной работой всех служб. К этому часу движение грузовых и пассажирских поездов идет по нормальному графику. Паромная переправа для грузовиков и автобусов также работает стабильно, легковые машины, в свою очередь уже едут по мосту.

Сразу после взрыва в своих официальных социальных сетях высказались советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и пресс-служба Министерства обороны страны. Отреагировал на теракт и сам украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сегодня на территории нашего государства был неплохой и, в большей степени, солнечный день. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи - украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее - солнечное», - заявил он.

«Укрпочта» тем временем анонсировала выход новых марок в честь взрыва на Крымском мосту. В центре Киева установили фотозону с изображением пожара. А британские телеканалы оперативно подготовили материалы о радости простых украинцев от совершенного теракта.

На Западе кровавый восторг Киева только подогрели. Официальные лица из Польши, Эстонии и Словакии новости о чудовищном теракте и гибели российских мирных граждан встретили с нескрываемым злорадством, поздравив Службу безопасности Украины с успешной операцией.

О том, как развивалась ситуация с терактом на Крымском мосту, и о ее последствиях - в репортаже Виктории Косогляденко для программы «Главное с Ольгой Беловой».