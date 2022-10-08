Повреждены дом и магазин: кадры последствий упавшего снаряда в центре Донецка

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Центр Донецка в очередной раз подвергся обстрелу. На этот раз снаряд попал в жилой дом в Ворошиловском районе. На кадрах видны серьезные разрушения фасада здания, на земле лежат осколки боеприпаса, происхождение которого предстоит определить.

Кроме того, повреждения получил магазин, который расположен поблизости. Очевидцы рассказывают, что был слышен сильный хлопок, не похожий на работу систем ПВО.

Ранее «Звезда» показала, как в Донецке из-за обстрела полностью выгорела типография. Часть Кировского района города из-за серьезного возгорания заволокло дымом. К тушению пришлось привлечь дополнительные силы пожарных, так как рядом с горящим зданием находился склад с бытовой химией. Его было необходимо отрезать от основного огня.