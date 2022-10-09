Бомбардировщик Су-24 разбился в Ростовской области

Экипаж успел катапультироваться, здоровью летчиков ничего не угрожает.

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Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области, экипаж успел катапультироваться. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

«В Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24», - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что экипаж силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования, угрозы здоровью летчиков нет. Причиной происшествия могла стать техническая неисправность, добавили в округе.

Ранее на границе Гватемалы и Мексики при крушении военного вертолета погибли три человека.