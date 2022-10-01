В стране и мире На границе Мексики и Гватемалы рухнул военный вертолет: трое погибших Марина Крижановская Вертолет ВМС Мексики патрулировал границу муниципалитета Чентла, во время чего произошла авария. © Фото: Martin Moxter http imagebroker.com #search Globallookpress Читайте нас на: В Мексике разбился вертолет, принадлежавший Военно-морским силам страны. Происшествие произошло на границе с Гватемалой, в муниципалитете Чентла в штате Табаско. В результате крушения погибли трое военнослужащих из пяти. Также указано, что семьи погибших получат поддержку. В оборонном ведомстве выразили благодарность оказавшим помощь местным жителям. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Мексики. «Вертолет Eurocopter ВМС Мексики рухнул во время выполнения разведывательного полета в районе границы, муниципалитет Чентла, Табаско. На борту находились пять военнослужащих, из них, к сожалению, трое погибли, а двое других пострадали и уже получают соответствующую медицинскую помощь», - сообщает агентство. Также стало известно, что в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие. Там в аварии с автобусом пострадали 25 человек. По данным СМИ, пассажирский автобус и груженый сеном пикап столкнулись и опрокинулись на шоссе Шанлыурфа-Газиантеп. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика