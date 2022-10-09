В стране и мире Spiegel: Берлин направит Киеву зимнее снаряжение и оборудование на 11 млн евро Анна Касаткина В пакет помощи, в том числе, войдут зимняя одежда и продовольствие. © Фото: Ukraine Presidential Press Servi, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Новый пакет помощи объемом 11 миллионов евро в преддверии зимы намерена направить Украине Германия. Об этом сообщает Spiegel. «Берлин хочет как можно скорее доставить (на Украине. Прим.ред.) оборудование и обмундирование для приближающейся зимы на общую сумму 11 миллионов евро», - пишет издание. В пакет войдут 100 тысяч комплектов зимней одежды, 100 обогреваемых палаток, сотни мобильных генераторов и продовольствие. В сентябре стало известно, что Берлин передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II и 50 бронемашин Dingo. Как отмечали в правительстве ФРГ, в первых трех кварталах текущего года власти выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму 775 миллионов евро. Экспертное мнение и аналитика