На марше оппозиции в Кишиневе «зажарили» автомобиль с флагом США

На митинг в воскресенье вышли несколько тысяч человек.

© Видео: scoalaautoarturcecan TikTok © Фото: scoalaautoarturcecan TikTok

На марше оппозиции в Молдавии «зажарили» на импровизированном мангале автомобиль с флагом США. Видео с «аттракционом» опубликованы в социальных сетях.

В воскресенье, 9 октября, на митинг в Кишиневе вышли несколько тысяч человек с требованием досрочных выборов в парламент. Две колонны прошли по главным улицам к зданиям администрации президента и парламента.

Сопровождаемые депутатами партии «Шор» демонстранты выкрикивали лозунги «Долой (президент Молдавии. - Прим.ред.) Майю Санду!», «В отставку!» и «Досрочные выборы!». Акция была согласована с властями, полиция не мешала протестующим. Правоохранители для проведения митингов перекрыли движение транспорта по главному бульвару Кишинева.

Демонстрации начались в Кишиневе и Гагаузской автономии летом. Участники протестов обвиняют проевропейские власти Молдавии в неспособности справиться с экономическим кризисом, указывают на рост цен и резкое падение уровня жизни.

Их участники обвиняют проевропейские власти в неспособности справиться с экономическим кризисом, указывают на рост цен, а также резкое падение уровня жизни. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают.