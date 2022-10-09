Daily Mirror: британский миллиардер отказался отапливать дом назло Путину

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Британский миллиардер Джон Кодуэлл не будет отапливать зимой свой особняк в Стаффордшире, чтобы, как он утверждает, российский президент Владимир Путин получил «меньше долларов». Об этом сообщает Daily Mirror.

«Я знаю, что у нас топливный кризис, и все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей, и я собираюсь на практике осуществлять то, что проповедую. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить», - сказал Кодуэлл.

Миллиардер считает, что российскую спецоперацию финансирует топливная отрасль. Поэтому Кодуэлл готов не отапливать 98% дома.

Напомним, в это же время Великобританию сотрясают протесты из-за энергокризиса. У людей уже не хватает денег на оплату коммунальных платежей и продукты питания.