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Daily Mirror: британский миллиардер отказался отапливать дом назло Путину

Сергей Лебедев
16:19 09.10.2022
Джон Кодуэлл считает, что российскую спецоперацию финансирует топливная отрасль.
Daily Mirror: британский миллиардер отказался отапливать дом назло Путину
© Фото: David Cliff. ZUMAPRESS, globallookpress
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Британский миллиардер Джон Кодуэлл не будет отапливать зимой свой особняк в Стаффордшире, чтобы, как он утверждает, российский президент Владимир Путин получил «меньше долларов». Об этом сообщает Daily Mirror.

«Я знаю, что у нас топливный кризис, и все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей, и я собираюсь на практике осуществлять то, что проповедую. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить», - сказал Кодуэлл.

Миллиардер считает, что российскую спецоперацию финансирует топливная отрасль. Поэтому Кодуэлл готов не отапливать 98% дома.

Напомним, в это же время Великобританию сотрясают протесты из-за энергокризиса. У людей уже не хватает денег на оплату коммунальных платежей и продукты питания.

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