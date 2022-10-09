Путин 10 октября проведет оперативное совещание с Совбезом
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В предстоящий понедельник российский президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», - передает ТАСС слова представителя Кремля.
Напомним, накануне президент подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста. Полномочия по их организации и координации возложены на ФСБ России.
Указом также предполагается усиление меры защиты электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым.