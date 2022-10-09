В стране и мире Путин 10 октября проведет оперативное совещание с Совбезом Сергей Лебедев Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: В предстоящий понедельник российский президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», - передает ТАСС слова представителя Кремля. Напомним, накануне президент подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста. Полномочия по их организации и координации возложены на ФСБ России. Указом также предполагается усиление меры защиты электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым. Экспертное мнение и аналитика