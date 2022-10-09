Российские десантники на передовой получили письма от воспитанников «Артека»
Российские десантники на передовой получили письма от воспитанников международного детского центра «Артек».
Сотни детей со всех уголков Российской Федерации, проводящие свой отдых в МДЦ «Артек», написали теплые слова поддержки воинам, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Дети выразили уважение и отметили храбрость военнослужащих ВДВ, которые проявляют мужество и героизм при освобождении жителей Донбасса от ВСУ.
Ранее ученики русского класса в сирийском Дамаске написали письма военным Вооруженных сил Российской Федерации, участвующим в специальной военной операции на Украине. Некоторые ученики даже оформили свои послания в виде праздничных открыток, изготовленных своими руками.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов