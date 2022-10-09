Российские десантники на передовой получили письма от воспитанников «Артека»

Дети выразили уважение и отметили храбрость военнослужащих ВДВ, проявляющие мужество и героизм при освобождении жителей Донбасса от ВСУ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Российские десантники на передовой получили письма от воспитанников международного детского центра «Артек».

Сотни детей со всех уголков Российской Федерации, проводящие свой отдых в МДЦ «Артек», написали теплые слова поддержки воинам, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Дети выразили уважение и отметили храбрость военнослужащих ВДВ, которые проявляют мужество и героизм при освобождении жителей Донбасса от ВСУ.

Ранее ученики русского класса в сирийском Дамаске написали письма военным Вооруженных сил Российской Федерации, участвующим в специальной военной операции на Украине. Некоторые ученики даже оформили свои послания в виде праздничных открыток, изготовленных своими руками.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов