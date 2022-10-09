ВКС РФ высокоточным ударом уничтожили склад ВСУ с ракетами к РСЗО HIMARS и «Ураган»

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В Николаевской области высокоточным ударом Воздушно-космических сил РФ уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины с более чем 200 ракетами к РСЗО HIMARS и «Ураган». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также "Ураган"», - сказал он.

На брифинге Конашенков также рассказал, что ВКС высокоточным оружием нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.