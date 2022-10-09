ВКС России ударили по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица

Также нанесен удар по бригаде спецназначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.

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Воздушно-космические силы России высокоточным оружием нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица. Об этом в воскресенье на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также нанесен удар по бригаде специального назначения «Барс» МВД Украины. Она находилась в районе города Запорожье.

Напомним, недавно в Минобороны России сообщили о ликвидации до 300 наемных боевиков в Николаевской области. Они дислоцировались в районе населенного пункта Калиновка.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов