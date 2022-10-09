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«Голодных тут не видел»: дальнобойщик показал полевую кухню для пассажиров парома в Крым

Ян Брацкий
Ярослава Коценко
12:54 09.10.2022
По словам водителей, питание и обогрев людей были организованы уже через шесть часов после взрыва на Крымском мосту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Полевая кухня в районе поселка Ильич рядом с портом «Кавказ» работает бесперебойно. Там кормят дальнобойщиков и других пассажиров парома, вынужденных ждать своей очереди. Об этом «Звезде» рассказал водитель грузовика Алексей Рябых.

«Кормили гречкой с мясом, давали чай с печеньем, всех угощали. Все организовано, я ни одного голодного тут не видел, честное слово», - рассказал мужчина.

Помимо полевых кухонь, для ожидающих парома на полуостров оборудованы палатки для обогрева и парковочные места для транспорта. По словам водителей, все было организовано уже через шесть часов после взрыва на Крымском мосту.

Напомним, инцидент произошел накануне. В результате подрыва грузовика частично обрушились два автомобильных пролета моста. Теперь водители большегрузов вынуждены пользоваться услугами паромной переправы.

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