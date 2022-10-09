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Стремоусов: атаки ВСУ на Херсонском направлении захлебнулись

Ян Брацкий
12:15 09.10.2022
Ранее власти Херсонской области заявили, что украинские военные стянули огромные силы на Херсонском направлении.
Стремоусов: атаки ВСУ на Херсонском направлении захлебнулись
© Фото: РИА Новости
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Украинским военным не удается развивать наступление на Херсонском направлении, все их попытки наталкиваются на слаженное сопротивление и захлебываются, сообщил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

«На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

Ранее Стремоусов сообщил, что украинские военные стянули огромные силы на Херсонском направлении. С его слов, ВСУ активно используют западную технику, но их натиск удается сдерживать. При этом, Киев не считается с потерями в живой силе, добавил Стремоусов, каждый день в ходе боевых действий на Херсонском направлении гибнет по 300 украинских военных.

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