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Стремоусов: ВСУ стянули на Херсонское направление огромные силы и технику НАТО

Ян Брацкий
11:12 06.10.2022
Ежедневно наступающие на Херсонском направлении силы ВСУ теряют по 300 человек убитыми, рассказал замглавы области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов: ВСУ стянули на Херсонское направление огромные силы и технику НАТО
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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Украинские военные стянули огромные силы на Херсонском направлении. Об этом рассказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов. С его слов, ВСУ активно используют западную технику, но их натиск удается сдерживать.

«Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть», - рассказал Стремоусов в беседе с ТАСС.

Киев не считается с потерями в живой силе, добавил он, каждый день в ходе боевых действий на Херсонском направлении гибнет по 300 украинских военных.

«У них каждый день по 300 человек убивают. Каждый день. Они же лезут, эти танки, около 42 танков заехало. У них постоянные потери», - уточнил он.

Накануне в Кремле пообещали, что определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены России. Также продолжатся консультации с местным жителями, которые захотят быть с РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

* Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России.

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