Первое уголовное дело из-за повышения цен возбуждено после моратория Лукашенко
Уголовное дело возбуждено по статье о превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 426 УК Белоруссии).
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
В Белоруссии завели первое уголовное дело за необоснованное повышение цен после введения президентом Александром Лукашенко соответствующего моратория.
По версии следствия, одно из предприятий Бобруйска в Могилевской области на протяжении восьми месяцев продавало бюджетным учреждениям сельхозпродукцию по завышенным ценам. По некоторым позициям наценка превышала 600%, сообщает телеканала «Беларусь 1». Ущерб государству оценивается в 10 тысяч белорусских рублей (245 тысяч рублей).
Напомним, что по итогам совещания с экономическим блоком кабинета министров, 6 октября Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Белоруссии.