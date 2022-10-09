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Первое уголовное дело из-за повышения цен возбуждено после моратория Лукашенко

Ян Брацкий
11:31 09.10.2022
Уголовное дело возбуждено по статье о превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 426 УК Белоруссии).
Первое уголовное дело из-за повышения цен возбуждено после моратория Лукашенко
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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В Белоруссии завели первое уголовное дело за необоснованное повышение цен после введения президентом Александром Лукашенко соответствующего моратория.

По версии следствия, одно из предприятий Бобруйска в Могилевской области на протяжении восьми месяцев продавало бюджетным учреждениям сельхозпродукцию по завышенным ценам. По некоторым позициям наценка превышала 600%, сообщает телеканала «Беларусь 1». Ущерб государству оценивается в 10 тысяч белорусских рублей (245 тысяч рублей).

Напомним, что по итогам совещания с экономическим блоком кабинета министров, 6 октября Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Белоруссии.

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