Лукашенко запретил повышение цен в Белоруссии

Исключением могут быть решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома.

© Фото: пресс-служба президента РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком потребовал ввести запрет на повышение цен в стране. Исключением могут быть индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома.

«С 6-го числа запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», - передает БелТа слова Лукашенко.

Также глава государства распорядился, чтобы на этом фоне не было каких-то закрытий объектов и попыток уйти с рынка.

«Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка, вы за это ответите», - заявил президент.

Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что Польша сейчас находится «накануне грандиозного шухера» в преддверии выборов. Так он прокомментировал решение Варшавы требовать репарации от Германии.

Белорусский президент отметил, что польское руководство порой само обостряет отношения с некоторыми странами.