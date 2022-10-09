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WP: одна из европейских стран «неприлично наживается» на украинском конфликте

Игнат Далакян
00:11 09.10.2022
Согласно The Washington Post, Норвегия стала играть более заметную роль в топливной безопасности Европы по мере нарастания энергетического кризиса.
WP: одна из европейских стран «неприлично наживается» на украинском конфликте
© Фото: Abdurrahman Antakyali, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Западные эксперты пристыдили Норвегию за «агрессивное» обогащение на конфликте на Украине. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Согласно статье, по мере нарастания энергетического кризиса, который усугубился после обострения ситуации в Восточной Европе, Норвегия стала играть более заметную роль в топливной безопасности континента.

Как пишет обозреватель газеты Эмили Раухала, по мнению критиков, Осло также «неприлично наживается» на Европейском союзе. Сообщается, что в текущем году Норвегия рассчитывает получить 109 миллиардов долларов от нефтяного сектора, что на 82 миллиарда больше, чем в предыдущем. Большая часть этой суммы пойдет в суверенный фонд благосостояния страны, капитал которого оценивается более 1 триллиона долларов.

В свою очередь, власти Норвегии отвергают обвинения в спекуляции и заявляют, что высокие цены являются результатом неизбежного дефицита на рынке.

Ранее норвежские власти закрыли часть портов для прохода рыболовных судов из Российской Федерации. В Норвегии заявили, что российский суда будут иметь доступ только в порты Тромсё, Киркенеса и Ботсфьорда.

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