В Норвегии закрыли часть портов для прохода российских рыболовных судов

Суда будут иметь доступ только в порты Тромсё, Киркенеса и Ботсфьорда.

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Власти Норвегии ограничат проход российских рыболовных судов в свои порты. О соответствующем решении правительства сообщило Министерство иностранных дел страны.

«Российские рыболовные суда могут заходить только в три порта, также все российские суда, прибывающие в эти порты, должны проверяться», - говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.

Уточняется, что суда будут иметь доступ только в порты Тромсё, Киркенеса и Ботсфьорда.

В марте в Норвегии заявляли о том, что считают важным поддерживать сотрудничество с РФ в сфере рыбной ловли. Закрытие норвежской экономической зоны для российских рыболовных судов не обсуждается, утверждал министр рыболовства Бьорнар Скьяран.