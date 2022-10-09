Путин: Россия готова помогать беднейшим странам, наращивая экспорт сельхозпродукции

Кроме того, глава государства отметил важность повышения уровня технологического суверенитета страны в сфере АПК.

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Россия наращивает экспорт сельхозпродукции и готова оказывать поддержку развивающимся странам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в поздравительной речи в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и, более того, наращиваем экспортные возможности, готовы - подчеркну это особо - вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», - сказал он.

Кроме того, глава государства отметил важность повышения уровня технологического суверенитета страны в сфере АПК, наращивая возможности в селекции, генетике, семеноводстве, а также стимулируя переход на современное отечественное оборудование и технику.

В пятницу, 7 октября, официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что представители Организации Объединенных Наций примерно через неделю посетят Москву для обсуждения продления продуктовой сделки.

По словам пресс-секретаря, команда генсека ведет интенсивные контакты по вопросам продуктовой сделки. Гутерреш и его сотрудники работают над продлением и расширением инициативы, а также над снятием остающихся препятствий для содействия экспорту российского зерна и удобрений.