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Представители ООН посетят Москву для обсуждения продуктовой сделки

Анна Касаткина
20:25 07.10.2022
Россию посетят замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.
Представители ООН посетят Москву для обсуждения продуктовой сделки
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Представители Организации Объединенных Наций (ООН) примерно через неделю посетят Москву для обсуждения продления продуктовой сделки. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что планируется визит замгенсека по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан.

«Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс, как ожидается, отправятся в Москву примерно через неделею, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими представителями для обсуждения этих вопросов», - цитирует Дюжаррика РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, команда генсека ведет интенсивные контакты по вопросам продуктовой сделки. Гутерреш и его сотрудники работают над продлением и расширением инициативы, а также над снятием остающихся препятствий для содействия экспорту российского зерна и удобрений.

Продуктовая сделка была подписана в Стамбуле 22 июля и предполагает вывоз украинского зерна и российских продуктов и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Подписи под документом поставили представители России, Украины, Турции и ООН. Ранее в МИД России оценили влияние на сделку отказа украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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