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Путин поздравил с профессиональным праздником работников АПК

Максим Крюков
00:25 09.10.2022
Глава государства отметил, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов российской экономики, который ежегодно демонстрирует убедительные и достойные результаты.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Nikolay Gyngazov, RussianLook, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства отметил, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов российской экономики, который ежегодно демонстрирует убедительные и достойные результаты.

По словам российского лидера, в текущем году ожидается рекордный урожай зерновых - около 150 миллионов тонн, в том числе около 100 миллионов тонн пшеницы.

«Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и, более того, наращиваем экспортные возможности», - сказал он.

Кроме того, Владимир Путин заявил о полной готовности государства вносить вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем и оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам.

«Все это прямой результат вложенных вами - работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - усилий, вашего непростого, но очень нужного и ответственного труда», - добавил президент.

Ранее глава государства заявил, что Россия до конца года планирует поставить нуждающимся странам до 30 миллионов тонн зерновых и готова наращивать эти объемы. Он отметил, что в период с мая по август РФ поставила на мировые рынки 6,6 миллиона тонн зерновых, включая пшеницу, ячмень и кукурузу. Из них 6,3 миллиона тонн - в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

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