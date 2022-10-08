В Кремле оценили сроки восстановления Крымского моста

На место инцидента выехали главы МЧС РФ и Минтранса Александр Куренков и Виталий Савельев.

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Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Прогнозов пока нет», - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее глава государства распорядился создать правительственную комиссию для расследования причин ЧП и устранения его последствий. На место инцидента выехали главы МЧС РФ и Минтранса Александр Куренков и Виталий Савельев.

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