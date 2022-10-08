«Упрдор «Тамань»: движение по Крымскому мосту остановлено

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На Крымском мосту, где этим утром вспыхнул пожар, работают представители всех экстренных служб. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе «Упрдор «Тамань».

«На месте работают дорожные службы, МЧС. Движение приостановлено», - рассказали в пресс-службе организации.

Напомним, что о ЧП стало известно около 07:00, 8 октября. Очевидцы сообщили о густом черном дыме в районе железнодорожной ветки. Как выяснилось, на переправе горит цистерна с топливом. Судоходные арки, при этом, не пострадали.