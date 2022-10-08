Стойкие и отважные: в России отмечают День командира корабля ВМФ

С момента зарождения Российского военного флота в 1696 году одной из ключевых фигур в его организационной структуре являлся командир корабля.

© Фото: Минобороны России

В субботу, 8 октября, в России отмечается День командира надводного, подводного корабля и воздушного судна ВМФ страны.

Этот праздник появился в 2007 году по инициативе ветеранских организаций и по ходатайству общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб Адмиралов».

С момента зарождения Российского военного флота в 1696 году одной из ключевых фигур в его организационной структуре являлся командир корабля. О значении капитана (командира) корабля говорилось еще в Петровском Морском уставе 1720 года, где он приравнивался к губернатору или коменданту крепости.

В последующие три века командиры кораблей отечественного флота достойно исполняли свои обязанности, руководили действиями экипажа в бою, проявляя стойкость, отвагу и героизм. Также они заботились о подчиненных, заслужив право называться отцами-командирами. Имена многих командиров вписаны золотыми буквами в летопись Российского и Советского флота и в наши дни являются образцами для подражания.

День командира корабля на Северном флоте военнослужащие отмечают, находясь на боевом посту. Командиры как свои пять пальцев знают каждый винтик и механизм родного корабля, за кормой которого они провели сотни тысяч морских миль.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов