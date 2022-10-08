На боевом посту: как отмечают День командира корабля на Северном флоте

День командира надводного, подводного и воздушного корабля появился в России в 2007 году.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России 8 октября отмечается День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Праздник официально появился в 2007 году. Соответствующий указ был подписан главнокомандующим Военно-морским флотом РФ, адмиралом Владимиром Высоцким.

Тревога учебная, но все, как в реальной жизни. За исключением дыма и пламени - они условные. Пожар на проходной палубе. Работают командиры боевых частей. Экстренно создают рубежи обороны на переборках аварийного отсека.

В это время командир не сводит глаз с секундомера. Его экипаж должен работать, как часы. Такую установку он дал себе 3,5 года назад, когда стал во главе подлодки. Этому же теперь учит и старшего сына, продолжателя династии подводников.

«Ставил себе цели, достигал, ступенька за ступенькой, все должности - от инженера электронавигационной группы до командира корабля», - поделился командир атомного подводного крейсера стратегического назначения Михаил Морозов.

Командир корабля Морозов знает, как свои пять пальцев: каждый винтик и механизм теперь уже родного корабля, за кормой которого сотни тысяч морских миль и десятки успешных пусков межконтинентальных баллистических ракет. Последний из них состоялся из Баренцева моря по боевому полю Кура на Камчатке.

В составе Северного флота подводный ракетоносец «Тула» - уже 35 лет. Кажется, много, но модернизация позволяет оставаться кораблю в форме, а экипажу продолжать нести службу в арктических морях и не только. Андреевский военно-морской флаг корабли Северного флота демонстрируют во всех районах Мирового океана.

Из дальнего похода совсем недавно вернулся ракетный крейсер «Маршал Устинов». Он с января выполнял задачи в Средиземном море. Теперь корабль дома - в Североморске.

Бывший старпом корабля «Маршал Устинов» Андрей Кривогузов, с детства мечтавший стать военным моряком, третий год в должности командира. Именно он вел крейсер через 9-балльные штормы Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана с волнами такой высоты, что они скрывали под собой все 42 метра корабля - таков он в высоту.

И под палящим солнцем Средиземноморья, где экипаж, в том числе, совместно с авиацией, также выполнял боевые задачи все 236 суток дальнего похода.

«Для того, чтобы стать командиром крейсера, надо желание, прежде всего, любить свою работу, службу, отдавать ей большую часть своего времени, жизни», - сказал командир ракетного крейсера «Маршал Устинов» Андрей Кривогузов.

И скоро новый выход в море. Когда точно и куда конкретно, командир не скажет. Не потому, что не знает или не хочет, а потому что не положено. Наверняка известно только то, что по команде старшего на корабле экипаж в любой момент снимется со швартовых и отправится выполнять задачи, поставленные высшим руководством.

Ранее «Звезда» рассказала, как в Мурманской области прошли лейтенантские сборы Северного флота, после которых офицеры уже сами смогут обучать вверенных в их подчинение бойцов, не переставая при этом накапливать свой опыт полевой выучки.

Лейтенантские сборы на Северном флоте проходят каждый год. В этот раз на двухнедельном курсе занятий - 20 молодых офицеров. У них теория и обязательно практика, отработка абсолютно всех нормативов.