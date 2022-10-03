Россиян предупредили об очередной волне распространения COVID-19

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В конце осени - начале зимы в России может быть отмечена очередная волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. С таким прогнозом выступил врач-инфекционист Николай Малышев.

«Во-первых, она окончательно не закончится, плавно будет наблюдаться, а в начале зимы, как обычно, у нас отмечается повышение заболеваемости всех респираторных инфекций. Коронавирус - это тоже респираторная инфекция, так что, я думаю, следующая волна - это конец осени - начало зимы», - заявил Малышев в беседе с РИА Новости.

За минувшие сутки в российской столице было выявлено 1 528 новых случаев COVID-19, 159 человек были госпитализированы, выписаны из больниц и госпиталей 2 275 пациентов, 24 человека скончались.

Вместе с тем вторую неделю подряд в России довольно заметно падает заболеваемость COVID-19 и другими респираторными заболеваниями. Такую информацию ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, коронавирус сегодня ведет себя как стандартная вирусная инфекция. Как и ожидалось, после летнего подъема болезнь активно проявила себя после 7-10 сентября. Как заметила Попова, в этом году COVID-19 уложился в предсказуемую динамику и теперь показывает интенсивное снижение заболеваемости. Специалист выразила надежду, что и в дальнейшем вирус продолжит вести себя так же, как обычные ОРВИ.