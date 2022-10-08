В Польше украинских беженцев заставят платить за проживание

Соответствующие поправки в законодательство Совет министров планирует одобрить в ближайшее время.

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Власти Польши планируют обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное им жилье. Об этом пишет издание Gazeta Prawna.

Утверждается, что поправки в законодательство Совет министров планирует одобрить в ближайшее время. Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться граждане Украины.украинцы. В частности, речь идет об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев.

«Сегодня все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство», - цитирует газета представителя правительства.

Однако местные власти все-таки хотят предусмотреть некие льготы. К примеру, матерей-одиночек и людей пожилого возраста.

Ранее власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с резким наплывом в мегаполис нелегальных мигрантов и беженцев. Как утверждается, в Нью-Йорк уже прибыли более семнадцати тысяч беженцев, в основном это представители Южной Америки, которых доставляют в город автобусами с южных границ США, начиная с апреля текущего года. h