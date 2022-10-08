В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ПДД определили порядок остановки авто перед общественным транспортом

Виктория Ивашечкина
04:20 08.10.2022
Правила, в частности, касаются автобусов со световым табло «Внимание, пассажир!».
В ПДД определили порядок остановки авто перед общественным транспортом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Новые правила дорожного движения в России изменят порядок остановки перед общественным транспортом. В ряде случаев, в частности, это касается автобусов с табло «Внимание, пассажир!». Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина. 

Теперь водитель должен уступить дорогу пешеходам, которые идут к стоящему в месте остановки общественному транспорту или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки.

«В случае если на таком стоящем маршрутном транспортном средстве включено световое табло "Внимание, пассажир!", водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2, а при ее отсутствии - перед маршрутным транспортным средством, не создавая помех пешеходам», - сказано в документе.

При этом начинать движение можно будет только при отсутствии пешеходов на проезжей части, а также после выключения светового табло. Данной нормы в предыдущей версии правил дорожного движения не было.

Ранее сообщалось, что российским автомобилистам с 1 октября в тестовом режиме разрешили предъявлять инспекторам ГИБДД водительские удостоверения в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто». До этого сообщалось, что в электронный вид хотят перевести и свидетельства регистрации транспортного средства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:00 В стране и мире
Песков подтвердил участие России в саммите G20 на Бали
20:40 В стране и мире
Путин разрешил командующим группировками войск вручать награды от имени президента
20:11 В стране и мире
FT: ВСУ сообщили о сбоях в работе Starlink Илона Маска на фронте
17:40 В стране и мире
В России допустили возможность ремонта «Северных потоков»
22:17 В стране и мире
Видео
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» открыл крупнейший спортивный кинофестиваль в СНГ и Восточной Европе
Популярное
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.