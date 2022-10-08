В ПДД определили порядок остановки авто перед общественным транспортом

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Новые правила дорожного движения в России изменят порядок остановки перед общественным транспортом. В ряде случаев, в частности, это касается автобусов с табло «Внимание, пассажир!». Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина.

Теперь водитель должен уступить дорогу пешеходам, которые идут к стоящему в месте остановки общественному транспорту или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки.

«В случае если на таком стоящем маршрутном транспортном средстве включено световое табло "Внимание, пассажир!", водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2, а при ее отсутствии - перед маршрутным транспортным средством, не создавая помех пешеходам», - сказано в документе.

При этом начинать движение можно будет только при отсутствии пешеходов на проезжей части, а также после выключения светового табло. Данной нормы в предыдущей версии правил дорожного движения не было.

Ранее сообщалось, что российским автомобилистам с 1 октября в тестовом режиме разрешили предъявлять инспекторам ГИБДД водительские удостоверения в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто». До этого сообщалось, что в электронный вид хотят перевести и свидетельства регистрации транспортного средства.