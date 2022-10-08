В МЧС объяснили, как вернуть ощущение контроля над собой

Специалисты отметили, что ежедневно люди оказываются в вихре событий и новостей, которые меняют нашу жизнь.

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Негативные события в жизни человека чаще всего могут вызвать не только растерянность и тревогу, но и беспомощность. Противостоять им помогут общение с родственниками или друзьями, а также соблюдение привычного режима дня.

Спасатели подчеркнули, что ежедневно люди оказываются в вихре событий и новостей, которые меняют нашу жизнь.

«Когда наша жизнь стабильна, мы чувствуем, что можем контролировать большинство событий в нашей жизни. Если происходят события, разрушающие привычную стабильность - мы испытываем беспомощность», - говорится в рекомендациях министерства, передает РИА Новости.

Как заверили в ведомстве, испытывать такие чувства - нормально, «выключить их - невозможно». В случае стресса необходимо сосредоточиться на делах: приготовить еду, уделить время детям, поговорить с близкими.

«Благодаря таким простым действиям мы учимся ориентироваться в новой ситуации, и она постепенно становится нам знакомой», - объяснили спасатели.

Специалисты также рекомендовали придерживаться постоянного режима дня, общаться с людьми, проявлять сочувствие и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что алкогольные напитки не подходят для снятия стресса так как сами являются мощными депрессантами. Их употребление может вызвать чувство угнетенности. Лучше всего снимать стресс после тяжелого дня не алкоголем, а прогулками на свежем воздухе и легкими физическими упражнениями, уточнил Мурашко.