Шестнадцать реактивных снарядов: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации

Боевые машины прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям ВСУ.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Боевые машины прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям подразделений Вооруженных сил Украины.

Корректировку огня и доразведку целей артиллеристам российских войск обеспечивают беспилотные летательные аппараты.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы РСЗО «Град» по объектам ВСУ. Командиру расчета по спецсвязи поступила новая команда с указанием зашифрованных координат. От развертывания до залпа - меньше 4 минут. Остается только задать количество 122-мм снарядов и нажать кнопку пуска.

«Грады» - оружие поражения площадных целей. Полный залп может уничтожить целое подразделение противника в заданном секторе всего за два десятка секунд.